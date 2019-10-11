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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,76 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

11.10.2019 14:15En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,86 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,76 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143292,47
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0411561,86
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4093631,76
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0361331,67
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0234861,57
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0636951,50
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0260561,49
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0736511,43
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0372791,16
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0363791,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Ekonomi

Kaynak: AA

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