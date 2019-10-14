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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

14.10.2019 14:35En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0145741,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0549441,70
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0417621,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0366651,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0438741,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,4372001,16
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0744601,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0227341,08
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0581371,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0768971,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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