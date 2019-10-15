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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,67 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

15.10.2019 14:49En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,67 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,1078392,32
QNB Finans Portföy Altın BYF25,5382312,01
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0373121,67
Garanti Portföy Altın Fonu0,0796951,55
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0386191,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0405631,32
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0265741,30
ING Portföy Altın Fonu0,0311501,29
HSBC Portföy Altın Fonu2,4683771,28
Deniz Port. Altın Fonu0,0353591,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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