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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,56 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,70 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

16.10.2019 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,56 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,70 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0223723,56
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7714852,70
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4326372,64
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)60,0676802,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0469362,48
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1839142,40
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0930312,37
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,0205162,19
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,4394292,17
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1251812,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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