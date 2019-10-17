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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,81 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

17.10.2019 14:27En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,81 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0836741,42
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0143580,81
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0374910,79
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0781450,70
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0266100,34
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0239530,30
QNB Finans Portföy Altın BYF25,1783930,22
Ak Portföy AGI Değ. Fon1,0290000,21
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon0,0303090,21
Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu1,1500000,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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