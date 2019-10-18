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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,36 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,15 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

18.10.2019 14:31En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,36 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,15 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0475811,61
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0938001,36
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,7843391,15
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1045061,02
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,3181340,96
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,4589670,94
Ziraat Portföy Tem. Öde. Şirk. His. Sen. Fon (HSYF)0,1013200,94
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7013230,94
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF33,9870220,92
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)51,2307890,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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