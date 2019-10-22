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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,62 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

22.10.2019 14:28En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,62 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,8844622,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0366991,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu70,2310471,62
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0422431,59
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0751161,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0646131,51
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0264731,50
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0238261,19
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0818871,19
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF563,1624771,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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