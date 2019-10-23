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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,71 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

23.10.2019 14:56En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,78 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,71 ile "Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)" ve yüzde 1,58 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1310481,78
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,4380891,71
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0144201,58
Tacirler Portföy Değ. Fon1,4675971,17
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,7632671,12
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0210970,93
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)0,9397580,92
Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0183330,84
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)0,9978330,82
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)52,8454730,79
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

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