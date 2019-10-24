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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

24.10.2019 14:50En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,19 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,03 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0456193,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0604723,19
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0217363,03
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0442502,71
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1113502,67
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,5318552,61
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)9,6689672,45
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,4049492,38
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0774002,31
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4060922,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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