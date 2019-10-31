En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076766 0,96 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,543318 0,82 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,862040 0,77 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037504 0,61 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,094433 0,38 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019116 0,33 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022285 0,29 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017658 0,23 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,514044 0,18 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,099573 0,17

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,82 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,77 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)