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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,82 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,77 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.

31.10.2019 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,96 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 0,82 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,77 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0767660,96
Tacirler Portföy Değ. Fon1,5433180,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,8620400,77
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0375040,61
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,0944330,38
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0191160,33
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0222850,29
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu0,0176580,23
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,5140440,18
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0995730,17
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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