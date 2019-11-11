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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile " Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0149770,88
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0480500,87
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0246930,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,8627030,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0633990,65
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0388860,41
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu72,6386780,41
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0561550,41
Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4895990,39
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,0656280,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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