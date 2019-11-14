En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,643708 1,84 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,324195 1,38 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 56,408007 1,38 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027517 1,21 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,154884 1,21 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,386982 1,21 Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,341708 1,18 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,507952 1,14 İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 57,848135 1,08 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052839 1,08

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,38 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)