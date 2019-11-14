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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,38 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

14.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:06En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,38 ile "Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon1,6437081,84
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,3241951,38
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)56,4080071,38
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0275171,21
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1548841,21
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)10,3869821,21
Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,3417081,18
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,5079521,14
İş Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)57,8481351,08
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0528391,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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