En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015082 2,12 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,053462 1,77 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,104606 1,38 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026570 1,17 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049339 0,98 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,067796 0,91 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,831221 0,87 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,675984 0,59 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,556588 0,55 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,148962 0,51

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,77 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,38 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)