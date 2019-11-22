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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,77 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

22.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:38En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,77 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,38 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0150822,12
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0534621,77
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1046061,38
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0265701,17
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0493390,98
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0677960,91
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8312210,87
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,6759840,59
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,5565880,55
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1489620,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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