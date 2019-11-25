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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

25.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:50En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,81 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,78 ile " Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0542121,40
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1135590,81
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0267770,78
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0497150,76
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218150,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4890020,60
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF550,4556620,49
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,8450460,49
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,1521970,48
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9463840,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

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