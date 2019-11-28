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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

28.11.2019 14:28 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:28En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy BYF" ve yüzde 0,85 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1394200,93
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,6989760,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,4719560,85
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0392610,77
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1428060,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0674180,65
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0362600,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0219920,63
QNB Finans Portföy Altın BYF24,2379770,59
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0270320,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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