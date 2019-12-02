Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,89 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

02.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:34En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile " Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,89 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0276041,13
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1709420,89
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)2,9719390,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0517310,70
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9729360,67
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0300110,51
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon1,9816770,49
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,6694050,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,7352690,38
HSBC Portföy Altın Fonu2,3476770,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

15:00 FCA, otomatik şanzıman için ZF'yi tercih etti
14:58 Michelin ve Faurecia'dan enerji verimliliği için güçlerini birleştirdi
14:55 “Vodafone Busıness Dijitalleşme TIR’ı” Bursa’da
14:48 Batı Akdeniz ihracatı 1 milyar 663 milyon 58 bin 572 dolar oldu
14:46 Erzurum Ticaret Borsası
2.12.2019 15:10:56