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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,21 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

03.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,21 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,18 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon1,8514664,00
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0528732,21
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,0367972,18
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,1959452,14
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1532641,95
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,1209031,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0281211,87
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0700681,73
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5439501,60
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0592491,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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