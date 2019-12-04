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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

04.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:48En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,26 ile "QNB Finans Portföy BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0610473,03
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0255101,36
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,7984131,26
QNB Finans Portföy Altın BYF24,4947011,13
Tacirler Portföy Değ. Fon1,8697770,99
İş Portföy Altın Fonu0,0302930,73
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2034380,63
Actus Portföy His. Sen. Fonu1,9906520,61
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0531490,52
Fiba Portföy Altın Fonu0,0228670,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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