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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

05.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:50En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,82 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0151603,43
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0629393,10
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2373482,82
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0544472,44
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0288822,35
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0873161,80
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2060801,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0534441,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1056641,66
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0712001,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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