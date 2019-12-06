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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,64 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

06.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:22En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,64 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,10 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,95 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0671196,64
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,2757263,10
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,5850841,95
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,0427881,56
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,7384511,53
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9137661,53
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2241131,50
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)11,3912261,45
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1570741,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0721391,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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