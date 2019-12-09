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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

09.12.2019 15:18 | Son Güncelleme: 09.12.2019 15:18En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0428871,19
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu73,9895911,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu2,5002921,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0388151,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0671141,02
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0153730,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0771900,95
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0610460,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1314530,62
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0553040,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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