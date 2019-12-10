En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038515 1,72 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029483 1,44 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,364573 1,12 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055922 1,12 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036573 1,11 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,409241 1,07 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055470 0,97 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,924545 0,90 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078913 0,89 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,470165 0,85

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,44 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,12 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)