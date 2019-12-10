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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,44 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,12 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

10.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:28En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,44 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,12 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0385151,72
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0294831,44
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,3645731,12
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0559221,12
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0365731,11
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4092411,07
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0554700,97
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9245450,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0789130,89
QNB Finans Portföy Altın BYF24,4701650,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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