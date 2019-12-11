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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,48 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,44 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

11.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,48 ile " Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,44 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0155910,67
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu0,0367480,48
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0218910,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu2,4188990,40
TEB Portföy Altın Fonu0,0661600,37
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0390210,37
Garanti Portföy Altın Fonu0,0768210,36
Deniz Port. Altın Fonu0,0339960,36
Ak Portföy Altın Fonu0,0624620,36
HSBC Portföy Altın Fonu2,3742860,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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