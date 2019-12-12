Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

12.12.2019 15:14 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:14En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon1,9431011,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0275311,12
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0395781,06
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1441780,98
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0242860,95
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)59,4525060,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu74,8680510,71
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,4787230,70
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0310330,61
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,3711700,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:52 TCMB, 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi - Ekonomi
16:52 Adana Ticaret Borsası - Ekonomi
16:50 Malatya Ticaret Borsası - Ekonomi
16:49 Davutoğlu'nun partisi için kuruluş dilekçesi verildi - Ekonomi
16:49 Lagarade: Ekonomik istikrara yönelik bazı sinyaller var - Ekonomi
15:20 Kahramanmaraş'ta özel bir bakımevinde çekilen görüntüler, vicdanları sızlattı - Ekonomi
15:13 Suudi Arabistan hac ve umre ibadetinde sigorta sistemini başlattı - Ekonomi
14:55 Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak - Ekonomi
14:41 CHP, İstanbul İl Başkanlığı için yeni bir bina satın aldı - Ekonomi
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı - Ekonomi
12.12.2019 16:59:05