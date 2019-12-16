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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

16.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:28En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1099871,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0554741,63
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1704001,37
QNB Finans Portföy Gümüş BYF20,6843481,23
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0390531,15
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.)0,0211711,06
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF)1,1710041,06
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu0,0228931,05
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0799490,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0437850,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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