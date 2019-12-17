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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Garanti Portföy Altın Fonu", yüzde 2,47 ile "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

17.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:22En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Garanti Portföy Altın Fonu", yüzde 2,47 ile "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Altın Fonu0,0784202,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0275422,47
Deniz Port. Altın Fonu0,0346652,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0397962,43
Fiba Portföy Altın Fonu0,0234952,42
TEB Portföy Altın Fonu0,0674582,42
HSBC Portföy Altın Fonu2,4192382,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0408962,33
Ak Portföy Altın Fonu0,0636582,33
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0379942,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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