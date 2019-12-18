En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025071 1,62 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016157 1,38 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,028781 1,19 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039809 1,00 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,186386 0,79 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041196 0,73 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,078815 0,72 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029151 0,72 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049300 0,69 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,109912 0,68

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,62 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F", yüzde 1,38 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)