Haberler » Ekonomi » En fazla kazandıran yatırım fonları - Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,62 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F", yüzde 1,38 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

18.12.2019 14:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:28En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,62 ile "Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F", yüzde 1,38 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0250711,62
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0161571,38
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0287811,19
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0398091,00
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,1863860,79
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0411960,73
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon0,0788150,72
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0291510,72
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0493000,69
QNB Finans Portföy Gümüş BYF21,1099120,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

16:13 Fiat-Chrysler ile PSA'nın hedefi büyük - Ekonomi
16:12 Galatasaray Kulübünün net borcu 1 milyar 569 milyon lira - Ekonomi
16:08 "Amacımız gayrimenkul sektöründe kadın istihdamını artırmak" - Ekonomi
16:06 İTSO 2020 tahmini bütçesi belli oldu - Ekonomi
15:59 Otomotiv tedarik sanayi firmaları patenti sevdi - Ekonomi
15:47 Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor - Ekonomi
14:24 Vodafone her iki eşe de 16 hafta doğum izni verecek - Ekonomi
14:12 Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama - Ekonomi
13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul'u eleştirenlere Nasreddin Hocalı yanıt - Ekonomi
13:28 Türkiye'nin en genç muhtar adayı, gazete satın alarak medya patronu oldu - Ekonomi
18.12.2019 16:16:33