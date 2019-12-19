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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,23 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,17 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

19.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:42 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,23 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,17 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,041742 1,33
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029134 1,23
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,037829 1,17
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,502075 1,06
TEB Portföy Altın Fonu 0,067903 1,05
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025332 1,04
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040054 1,02
Deniz Port. Altın Fonu 0,034884 1,02
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027714 1,01
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038249 0,98
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

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