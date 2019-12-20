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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,20 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

20.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:44 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,20 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,00 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042276 1,28
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 78,663496 1,20
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,940024 1,00
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,070590 0,91
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016440 0,84
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045148 0,82
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081456 0,80
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,292711 0,79
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023373 0,77
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,060756 0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

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