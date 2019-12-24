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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

24.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:34 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,45 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu", yüzde 1,40 ile "QNB Finans Portföy BYF" ve yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,256452 1,45
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,777548 1,40
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,062501 1,38
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030516 1,27
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,171441 1,26
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,056990 1,19
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,705666 1,17
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,637353 1,13
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,063356 1,10
ICBC Turkey Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 9,706246 1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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