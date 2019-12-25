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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,63 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

25.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:38 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,68 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 1,63 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,61 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,143256 1,68
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030258 1,63
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,062206 1,61
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026650 1,55
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,705774 1,29
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057712 1,27
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,002377 1,18
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316553 1,17
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,075583 1,11
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,827977 1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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