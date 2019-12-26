En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063297 1,75 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 72,393045 0,92 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026871 0,83 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,780812 0,67 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,553412 0,62 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,636481 0,61 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058063 0,61 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,323793 0,55 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221559 0,55 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,243622 0,45

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)