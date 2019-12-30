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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "İş Portföy Altın Fonu", yüzde 1,02 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

30.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:40 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "İş Portföy Altın Fonu", yüzde 1,02 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,87 ile " Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Altın Fonu 0,032059 1,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083933 1,02
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,285636 0,87
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030536 0,82
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654862 0,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045757 0,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,076598 0,63
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,222989 0,59
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,674938 0,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058649 0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Albaraka, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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