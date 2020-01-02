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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

02.01.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:02 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,78 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,71 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064986 0,95
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027400 0,78
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,712087 0,71
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,041216 0,51
Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018264 0,45
QNB Finans Portföy Altın BYF 26,034629 0,41
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019809 0,40
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,830131 0,35
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049522 0,29
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044770 0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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