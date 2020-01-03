En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 2,095117 2,64 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,969934 2,62 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043621 2,60 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030194 2,44 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,469419 2,16 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,446931 1,94 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,217645 1,86 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066150 1,79 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,127176 1,78 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031521 1,68

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,62 ile "Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon" ve yüzde 2,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)