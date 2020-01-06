En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,017027 3,28 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,646253 1,69 TEB Portföy Altın Fonu 0,071646 1,47 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024881 1,45 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042208 1,44 İş Portföy Altın Fonu 0,032887 1,43 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023289 1,42 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029143 1,41 Garanti Portföy Altın Fonu 0,083155 1,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040204 1,29

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,28 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,69 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,47 ile "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)