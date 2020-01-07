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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 2,50 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

07.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:00 En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,59 ile "Fiba Portföy Altın Fonu", yüzde 2,50 ile "HSBC Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Portföy Altın Fonu 0,025525 2,59
HSBC Portföy Altın Fonu 2,603762 2,50
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,043234 2,43
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029841 2,40
Deniz Port. Altın Fonu 0,037456 2,39
Ak Portföy Altın Fonu 0,068813 2,34
İş Portföy Altın Fonu 0,033649 2,32
TEB Portföy Altın Fonu 0,073277 2,28
Garanti Portföy Altın Fonu 0,085014 2,24
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,286692 2,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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