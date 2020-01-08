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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,97 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

08.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:08En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,97 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,3165502,56
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0640501,97
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0773011,97
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0304281,89
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0580921,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,0136661,66
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0248111,62
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,2758251,61
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0305161,50
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1714051,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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