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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,67 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,49 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

13.01.2020 15:00 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:00En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,69 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 1,67 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,49 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,0335721,69
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0605521,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1190011,49
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0465101,28
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,2948751,27
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,9235071,22
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,1218021,07
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0604831,05
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0321401,03
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,3736101,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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