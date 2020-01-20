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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,82 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

20.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:24En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,82 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,1555941,28
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8004370,82
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,3686940,76
QNB Finans Portföy Altın BYF26,3902340,72
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,0678700,71
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF567,0819550,66
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0455820,65
Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F)5,6928040,54
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1885980,54
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0336110,53
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

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