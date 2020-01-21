En fazla kazandıran yatırım fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,072964 3,34 Tacirler Portföy Değ. Fon 2,261211 1,64 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 78,068489 1,53 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,826253 1,43 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,447880 1,34 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,380301 1,32 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,890602 1,28 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 68,179533 1,28 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,135931 1,22 Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,178854 1,02

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)