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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

21.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:08En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,34 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,53 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0729643,34
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2612111,64
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)78,0684891,53
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8262531,43
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,4478801,34
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3803011,32
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,8906021,28
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)68,1795331,28
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1359311,22
Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1788541,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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