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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:18En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,83 ile " Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,57 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0345321,83
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0741851,67
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2967111,57
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF)13,0799821,40
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0645561,36
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,3987061,33
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4479971,25
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,4898641,22
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,8460061,08
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)0,1919591,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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