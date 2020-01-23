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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,05'le "İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon", yüzde 0,79'la "QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu" ve yüzde 0,77'yle "Actus Portföy Hisse Senedi Fonu" oldu.

23.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:08En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 1,05'le "İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon", yüzde 0,79'la "QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu" ve yüzde 0,77'yle "Actus Portföy Hisse Senedi Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu KazandıranlarFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,2699481,05
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,2940810,79
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1221190,77
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0305750,72
Azimut Portföy İA Serbest Özel Fon2,3037440,69
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,1769690,68
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F0,0259610,67
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.0,0515940,67
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0275200,66
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,9730360,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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