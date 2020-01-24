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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,29'la "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

24.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:16En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,29'la "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31'le "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,13'le " Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0762752,29
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4746941,31
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4180951,13
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,9195140,82
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0928390,74
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,4857750,68
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,8172820,55
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0307410,54
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5815600,51
QNB Finans Portföy Altın BYF26,6841380,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Albaraka, Araç, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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