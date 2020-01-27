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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

27.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:58En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,70 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,31 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,27 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" ve "TEB Portföy Altın Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0783332,70
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,4940411,31
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0426011,27
TEB Portföy Altın Fonu0,0721551,27
Deniz Port. Altın Fonu0,0368631,26
Ak Portföy Altın Fonu0,0681191,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0294121,22
Fiba Portföy Altın Fonu0,0251541,22
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0406921,20
İş Portföy Altın Fonu0,0331421,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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