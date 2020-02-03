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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,64 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

03.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:06En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,12 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,64 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,50 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)80,7809324,12
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1506421,64
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0652141,50
Tacirler Portföy Değ. Fon2,2171401,43
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0343081,39
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF)1,5366190,97
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0765790,93
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0342720,84
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,4791480,78
Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,0575060,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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