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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,67 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

04.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:44En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,92 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,67 ile " Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0456432,92
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0348801,67
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu82,6209151,66
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,5262041,35
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu0,0281141,05
Actus Portföy His. Sen. Fonu2,1698060,89
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4120160,80
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0771270,72
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF)1,8967220,71
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0807530,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Sek, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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