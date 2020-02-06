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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,34'le "Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,40'la "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,36'yla "Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Fonu" oldu.

06.02.2020 14:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:52En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları yüzde 2,34'le "Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,40'la "Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu" ve yüzde 1,36'yla "Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu KazandıranlarFon FiyatıFon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0138472,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu0,0460151,40
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,0732231,36
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0848641,17
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu0,0829771,12
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,4555681,02
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0399720,99
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,3231250,83
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0811840,73
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0211790,72

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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