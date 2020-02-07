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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 0,98 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.

07.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 07.02.2020 15:17En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "QNB Finans Portföy BYF", yüzde 0,98 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,80 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,4705821,57
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)1,1400250,98
QNB Finans Portföy Altın BYF26,9502990,80
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)81,5387430,77
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,0473550,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu85,3999850,72
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0361990,68
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,0402150,61
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0276550,57
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0314410,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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