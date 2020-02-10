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En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

10.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:26En fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,82 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 0,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.
Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
AdFon FiyatıFon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF27,3119751,34
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF580,6142920,82
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0814160,67
Qinvest Portföy Değ. Fon0,0617060,65
QNB Finans Portföy Gümüş BYF22,5876970,52
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,0431530,52
İş Portföy Altın Fonu0,0335610,50
Fiba Portföy Altın Fonu0,0253830,48
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,0297640,46
TEB Portföy Altın Fonu0,0729150,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Kaynak: AA

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